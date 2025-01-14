ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın Seçimlere Müdahale Davasında Rapor Yayımladı

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın 2020 seçimlerine müdahale davasıyla ilgili raporu kamuoyuna sundu. Rapor, Trump'ın suçlamalarını içeriyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:48
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın Seçimlere Müdahale Davasında Rapor Yayımladı

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Trump Raporu

ABD Adalet Bakanlığı, eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in kaleme aldığı ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale davasına dair bulguları içeren 130 sayfalık raporu yayımladı. Rapor, Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirmek için girişimlerde bulunduğunu vurguluyor.

Raporda Öne Çıkan Değerlendirmeler

Rapor, Trump'ın 'halkın iradesini yıkmaya çalıştığı' ifadelerine yer veriyor. Trump'ın, seçimi kaybettiğinde ve yasal yollarla başarı elde edemeyeceğini anladığında, iktidarını sürdürmek için 'suç teşkil eden' çok sayıda girişimde bulunduğu belirtiliyor. Rapor ayrıca, 'Ülkedeki demokratik süreç 130 yılı aşkın süredir barışçıl ve düzenli işlemekteydi, ancak Trump tarafından bozuldu.' şeklinde kritik bir mesaj veriyor.

Trump’ın Tepkisi

Trump, rapor hakkında Truth Social hesabından paylaşımda bulunarak, 'Jack Smith, çaresizliğini gözler önüne sermek için sahte bulgularını gece 01.00'de yayınladı.' ifadelerini kullandı.

Smith'in Görevden Ayrılması

Eski Özel Yetkili Savcı Smith, Washington'da açtığı davada Trump'ı 2020 seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı. Trump, Smith'in kendisine yönelik açtığı davanın suçlamalarını reddetti ve görevdeyken Smith'i derhal görevden alacağını belirtmişti. Smith, 12 Ocak'ta görevinden istifa etti.

Diğer Davalar

Trump’ın federal bir dava kapsamında, görev süresi sonrası devlet belgelerini Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı süreç, geçtiğimiz Temmuz ayında düşürülmüştü. Trump, 20 Ocak'ta Oval Ofis'teki ikinci dönemi için yemin etmeye hazırlanıyor.

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