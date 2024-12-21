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ABD, Almanya'daki Noel Pazarına Yapılan Saldırının Ardından Dayanışma Mesajı Gönderdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki Noel pazarına yapılan saldırıya ilişkin Alman halkına dayanışma mesajı iletti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:56
ABD, Almanya'daki Noel Pazarına Yapılan Saldırının Ardından Dayanışma Mesajı Gönderdi

ABD'den Almanya'ya Destek Mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Noel pazarına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından dayanışma mesajı yayınladı. Bakanlık, bu olayla ilgili üzüntü duyulduğunu belirterek, "Ölenlerin ailelerine, sevdiklerine ve bu korkunç olaydan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Dayanışma ve Destek Vurgusu

Açıklamada, Alman halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulanarak, ABD'nin yardım sağlamaya hazır olduğu ifade edildi. "Almanya, en yakın partnerlerimizden ve en güçlü müttefiklerimizden biridir. Toplumlarımızda şiddete yer yoktur." denildi.

Magdeburg kentinde meydana gelen olayda, bir kişi aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmüş; ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş ve 60'tan fazla kişi yaralanmıştır.

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