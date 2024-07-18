ABD Başkanı Joe Biden Covid-19'a yakalandı!

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Jean-Pierre'nin açıklamasına göre, Başkan Biden, Covid-19 aşısı olduğu için sadece hafif semptomlar gösteriyor. Delaware'de kendini izole edecek olan Biden, görevlerine buradan devam edecek.

Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi. Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiği, ateşinin ve nabzının normal olduğu kaydedildi. Biden'a Covid-19 tedavisinde kullanılan "Paxlovid" verildiği ve bu süre boyunca kendini izole edeceği ifade edildi.