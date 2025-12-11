DOLAR
Afyonkarahisar'da Çiftçiler Yağ Fabrikasında Yine Yangın

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Çiftçiler Yağ fabrikasında bugün tekrar yangın çıktı; ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:17
Afyonkarahisar’ın Organize Sanayi Bölgesindeki Çiftçiler Yağ isimli fabrikasında, geçtiğimiz ayki yangının ardından bugün yeniden yangın çıktı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yok

Edinilen bilgilere göre, fabrikanın ayçiçeği çekirdeklerinin bulunduğu siloda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın başladı. İlk müdahaleyi fabrika çalışanları yaptı, ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Siloda soğutma çalışmaları devam ederken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Geçtiğimiz ay aynı fabrikada yağ kazanının patlaması sonucu yangın çıkmış ve ona yakın kişi yaralanmıştı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

