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ABD Başkanlık Seçimlerinde Trump Kritik Eyaletlerde Önde

ABD başkanlık seçimlerinde Trump, kritik eyaletlerde Harris'in önünde. Anketler, yarıştaki rekabetin kızıştığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:26
ABD Başkanlık Seçimlerinde Trump Kritik Eyaletlerde Önde

Trump, Kritik Eyaletlerde Yarışı Önde Götürüyor

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, belirleyici 7 kritik eyaletin anketlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'in az bir farkla önünde yer alıyor.

Anket Sonuçları ve Genel Eşitlik

Real Clear Politics (RCP) tarafından yayımlanan ülke genelindeki anket ortalamalarına göre, Harris %49,2, Trump ise %47,5 oranıyla yarışın içindedir. Ancak, en fazla delegeye ulaşan adayın kazanması nedeniyle "salıncak eyaletler" kritik önem taşıyor.

Kritik Eyaletlerdeki Rekabet

Salıncak eyaletlerdeki anket sonuçları, Trump'ın Harris'ten 0.7 puan fazla destek aldığını gösteriyor. Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Kuzey Carolina ve Wisconsin gibi önemli eyaletlerdeki Trump’ın durumu şu şekildedir:

  • Pensilvanya: +0,3
  • Georgia: +0,7
  • Arizona: +1,1
  • Nevada: +0,5
  • Michigan: +1
  • Kuzey Carolina: +1,3
  • Wisconsin: Harris +0,3

Bahis Şirketleri Trump’a Daha Yüksek Şans Veriyor

Bahis şirketleri ise Trump'ın başkanlık yarışını kazanma olasılığını %56,3 olarak tahmin ediyor. RCP verilerine göre, Harris’in kazanma şansı ise %42,6 olarak belirlenmiştir.

Seçmen Eğilimleri ve Dış Politika

Seçim sürecinde özellikle enflasyon, kudret tartışmaları ve dış politika gibi konular ön planda. ABD’nin Gazze politikası, Müslüman seçmenleri derinden etkilerken, Michigan eyaleti bu konuda dikkat çekiyor. Harris’in politikaları nedeniyle bazı seçmenlerin bağımsız kalabileceği belirtiliyor.

Başkanlık seçim süreci kızışırken, kritik eyaletlerdeki trenler ve anket sonuçları, yarışın gidişatını büyük ölçüde etkileyecek.

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