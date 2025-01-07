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ABD'de İki Hint Şirketi Fentanil Kimyasalları Kaçakçılığıyla Suçlandı

ABD, Raxuter Chemicals ve Athos Chemicals'i fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların kaçakçılığından dolayı suçladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 01:37
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 01:37
ABD'de İki Hint Şirketi Fentanil Kimyasalları Kaçakçılığıyla Suçlandı

Fentanil Kaçakçılığına İki Hint Şirketi Hedef Oldu

ABD, Hindistan merkezli iki ilaç şirketini, fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların kaçakçılığını yapmakla suçladı. New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace'in ofisine göre, Raxuter Chemicals ve Athos Chemicals adlı şirketler, söz konusu kimyasalları ABD, Meksika ve diğer ülkelere göndermek ve ithal etmekle itham ediliyor.

Gözaltına Alınan Şirket Yetkilisi

Raxuter Chemicals'ın kurucusu ve üst düzey yöneticisi Bhavesh Lathiya (36), New York'ta gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, fentanil mağdurlarını asla unutmayacaklarını ve bu suçların faillerinden hesap sormaktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Sahte Paketlerle Gizli Kaçakçılık

Savcılar, Raxuter Chemicals ve Athos Chemicals'in, federal yetkililerin erefinden yaklaşık 50 kat, morfinden ise 100 kat daha güçlü olan fentanil için gerekli tüm malzemeleri ABD ve Meksika'ya kaçırdığını iddia ediyor. Şirketlerin, tespit edilmekten kaçınmak için paketleri yanlış etiketleme, gümrük formlarında tahrifat yapma ve yanlış beyanda bulunma gibi aldatıcı yöntemler kullandığı öne sürülüyor.

C Vitamini Paketi İçinde Saklanan Kimyasallar

Haziran 2024'te, Raxuter Chemicals'ın içerisinde C vitamini bulunduğu belirtilen bir paketi New York'a gönderdiği ve fentanil üretiminde kullanılan kimyasaların bu şekilde ülkeye sokulduğu iddia ediliyor.

Uyuşturucu Kartelleri ile Bağlantı

ABD'li savcılar, Sinaloa karteli ve diğer Meksikalı uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetelerin, Hindistanlı bu şirkete ait kimyasalları kullanarak gizli laboratuvarlarında bağımlılık yapan sentetik uyuşturucuları ürettiğini ileri sürüyor.

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