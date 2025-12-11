Geçit: "İyilik hareketinin görünmez kahramanlarısınız" — Hayır Çarşısı'na Teşekkür

Başkan Geçit: "İyilik hareketinin görünmez kahramanlarısınız"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, düzenli olarak destek sundukları için Yeşilyurt Belediyesi Hayır Çarşısına katkıda bulunan hayırseverleri özel bir davet programında Gedik Sosyal Tesislerinde ağırlayarak teşekkür etti.

Hayır Çarşısı, deprem sonrası umut kaynağı

Başkan Geçit, Hayır Çarşısı'nın deprem sonrası ihtiyaç sahiplerine sunduğu desteğe dikkat çekti ve katkı verenleri tek tek selamlayarak minnettarlığını dile getirdi.

"Hayır Çarşımız bugün sadece bir sosyal destek merkezi değil, şehrimizin dayanışma ruhunun en güçlü simgesidir. Deprem sonrası zor günler geçiren vatandaşlarımıza merhamet elini uzatan hayırseverlerimiz sayesinde yüzlerce aileye umut olduk. Şehrimiz, iyilikle ve dayanışmayla ayağa kalkıyor. Bu fedakârlıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağız."

"İyilik hareketinin görünmez kahramanlarısınız"

Programa katılan hayırseverlere hitaben Geçit şu ifadeleri kullandı:

"Sizler, iyilik yolunda attığınız adımlar, paylaştığınız emek ve yaptığınız katkılarla yalnızca bir kuruma destek olmuyor; bu şehrin vicdanına, kalbine ve geleceğine yatırım yapıyorsunuz. Sizler, bu iyilik hareketinin görünmez kahramanlarısınız. Sizler, bu şehrin yaralarını saran el, iyilik safında duran yürekli destekçilerisiniz. Her bağışınız, bir duanın konusu; her katkınız, bir ailenin duasında saklı bir umut oldu. Yaşadığımız büyük afetin ardından şehrimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey; birlik, merhamet ve dayanışmaydı, sizlerde bu ihtiyacın giderilmesinde önemli bir misyon üstlendiniz"

Belediyenin vizyonu ve sürdürülebilir destek

Geçit, Hayır Çarşısı'nın hayırseverlerin katkılarıyla yüzlerce aile için umut kapısına dönüştüğünü belirtti ve belediye hizmetlerinin yalnızca yeniden inşa değil, aynı zamanda sevgi, merhamet ve dayanışma ile şehri ihya etmek olduğunu vurguladı.

"Yeşilyurt Belediyesi olarak iyilikten aldığımız güçle bu şehri yalnızca yeniden inşa etmiyor; aynı zamanda sevgiyle, merhametle ve dayanışmayla ihya ediyoruz. Sadece gıda ya da eşya yardımı değil, yarınlara dair bir iyilik mesajı gönderiyoruz. Belediye olarak her zaman kimsesizlerin yanında olduk, hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve sosyal yardımlarımızla zor günler yaşayan ailelerin yükünü omuzladık. Hayırseverlerimizin destekleriyle yardım gücü her geçen gün artan Hayır Çarşımızı hep birlikte daha güçlü hale getireceğiz, sosyal destek projelerimizi genişleteceğiz, mazlumun yanında olmayı sürdüreceğiz. Biliyoruz ki, iyilik büyüdükçe şehir güzelleşir. Niyet iyiyse, her iş bereket bulur. Bizler, bu şehrin bereketine inanıyoruz. Bu şehrin kalbinde taşıdığı iyiliğe inanıyoruz. Sosyal belediyecilik hizmetlerimize gönülden destek sunan her bir hayırseverimize teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın, iyilikte buluşan yüreklerin sayısını çoğaltsın. Rabbim, yaptığınız her hayrı kat be kat mükâfatlandırsın"

Sunum ve plaket takdimi

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Alparslan Tokgöz, kurulduğu günden bu yana Hayır Çarşısı'nda yürütülen faaliyetler ile geleceğe dönük hedeflere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Programa katılan hayırseverler, Yeşilyurt Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerine destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, sosyal yardımların daha da genişlemesi için iş birliğine hazır olduklarını ifade ettiler.

Programın sonunda Başkan Geçit, Hayır Çarşısı'na sürekli destek sağlayan hayırseverlere teşekkür plaketi takdim etti.

