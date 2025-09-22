ABD'den Rusya'ya 'Gerginliği Azalt' Çağrısı: Estonya Hava Sahası İhlali

BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Estonya hava sahasını ihlal eden Rusya'ya 'egemenliğe saygı' ve gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 20:59
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Estonya hava sahasını ihlal eden Rusya'ya "komşularının egemenliğine saygı gösterme ve gerilimi azaltma çağrısı"nda bulundu.

Waltz'ın açıklamaları

Waltz, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlali üzerine acil toplanan Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Waltz, Konsey'in 9 gün önce de Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine toplandığını hatırlattı.

Waltz, "Rusya'nın Polonya hava sahasına yaptığı insansız hava aracı saldırısının hemen ardından yaşanan bu olay, Rusya'nın ya Ukrayna ile olan çatışmayı tırmandırıp daha fazla ülkeyi bu çatışmaya çekmek istediği ya da savaş uçakları ve İHA kullananlar üzerinde tam kontrole sahip olmadığı izlenimini yaratıyor." dedi.

Her iki senaryoyu da "çok rahatsız edici" olarak nitelendiren Waltz, ABD'nin müttefikleriyle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunacağını söyledi.

Waltz, Rusya'ya "bu tür tehlikeli davranışlara acilen son verme" çağrısı yaparak, "Rusya'dan genişleme riskine girmek yerine, gerilimi azaltmanın yollarını aramasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ayrıca Rusya'yı "uluslararası barış ve güvenliği korumaya, komşularının egemenliğine saygı göstermeye ve hava sahasını ihlal etmekten vazgeçmeye" çağıran Waltz, Rusya ile Ukrayna arasında "doğrudan" müzakerelerin gerekliliğine de işaret etti.

Olay ve NATO tepkisi

NATO Sözcüsü Allison Hart, yaptığı açıklamada, Rus jetlerinin 19 Eylül Cuma günü erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, NATO'nun da derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurduğunu açıkladı.

Sözcü Hart, bu olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğuna işaret etti.

Polonya da 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

Atama Detayı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, 19 Eylül’de Senatoda yapılan oylama sonucunda ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak atanmıştı.

