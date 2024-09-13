ABD Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Saldırısına Cevap: Ateşkesin Önemi Vurgulandı

Antony Blinken, İsrail ordusunun okula düzenlediği saldırının ateşkese aciliyetini ortaya koyduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:03
ABD Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Saldırısına Cevap: Ateşkesin Önemi Vurgulandı

ABD Dışişleri Bakanı, Ateşkese Ulaşmanın Gerekliliğine Dikkat Çekti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler'e ait bir okula gerçekleştirdiği saldırının, ateşkese ulaşmanın ne kadar acil olduğunu bir kez daha gösterdiğine vurgu yaptı.

Polonya'da Önemli Açıklamalar

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Blinken, burada Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile düzenlediği ortak basın toplantısında, yaşanan trajik olayları ele aldı.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda, aralarında 6 Birleşmiş Milletler çalışanının da bulunduğu birçok sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Blinken, Gazze'de insani yardım çalışanlarının faaliyetlerinin korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

İnsani Alanların Korunması

Blinken, insani yardım alanlarının korunması gerektiğini vurguladı: "Bu konuda İsrail ile görüşmeye devam ediyoruz. Ancak Hamas'ın, bu alanlarda saklanarak sivillere tehdit oluşturduğunu görmekteyiz. Bu eylemlere bir son verilmelidir." dedi.

Ateşkes Gerekliliği

Bakan Blinken, Gazze'de güvenli alanların sağlanmasının en etkili yolunun ateşkese ulaşmak olduğuna işaret ederken, "Çünkü Gazze'nin tüm bölgelerinde korunaklı alanların oluşturulması açısından bu oldukça kritik." şeklinde konuştu.

Okulun 5. Kez Hedef Olması

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, 11 Eylül tarihinde gerçekleşen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Bu olayın, aynı hedefe gerçekleştirilen 5. saldırı olduğunu kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıda 6 BM personelinin öldüğünü belirtti.

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