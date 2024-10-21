ABD Donanması: Kaybolan Pilotların Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

ABD Donanması Düşen Savaş Uçağı ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

ABD Donanması, 15 Ekim tarihinde Washington eyaletinde gerçekleştirilen rutin bir eğitim uçuşu esnasında düşen savaş uçağının kayıp iki pilotunun cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.

Olay, ülkenin kuzeydoğusundaki Mount Rainier bölgesinde gerçekleşmişti. Yapılan açıklamada, pilotların cansız bedenlerine ait parçaların bulunduğu bildirildi ve kimliklerinin birkaç gün içinde açıklanacağı kaydedildi.

Uçak Kazasının Detayları

EA-18G Growler tipi savaş uçağı, 15 Ekim tarihinde uçuş sırasında dağlık alana düşmüştü. Uçağın enkazı bir gün sonra tespit edilmiş olmasına karşın, uçağın içindeki iki pilotun izine rastlanamamıştı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.