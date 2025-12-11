Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı: 8 Kişi Yakalandı, Organizatör Tutuklandı

Reyhanlı-Antakya yolunda şüpheli araç polis tarafından durduruldu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda, Avrupa'ya gitme umuduyla yola çıkan 8 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir organizatör gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla yürüttükleri çalışmaları aralıksız sürdürdü. Takip sonucu Reyhanlı-Antakya yolu üzerinde şüpheli bir otomobil durduruldu.

Durdurulan otomobilde 2'si bagajda olmak üzere 8 kaçak göçmen bulundu. Yakalanma anları güvenlik kameralarına yansırken, göçmenler polis ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 1 organizatör, adli işlemlerin ardından mahkeme tarafından tutuklandı.

Bagajına 2 kişiyi sığdırdığı otomobilde 8 göçmeni kaçırırken yakalandı