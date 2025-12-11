DOLAR
Bursa Sanatla Yeşeriyor: Melis Alphan'la 'Menopoz Rehberi' Söyleşisi

Bursa'da 'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri'nde Melis Alphan, Menopoz Rehberi üzerinden kadınlık, edebiyat ve yaşam pratiklerini ele aldı; eser katılımcılara hediye edildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:30
Bursa Sanatla Yeşeriyor: 'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri' devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri' programı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde kitap tutkunlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Melis Alphan ile menopoz, edebiyat ve yaşam pratikleri

Programın moderatörlüğünü Dr. Özge Sivrioğlu üstlendi. Söyleşide yazar Melis Alphan'ın Menopoz Rehberi: Kendini Yeniden Keşfetme ve Güçlenme Yolculuğu adlı eseri odağa alındı. Katılımcılar, kadınlık deneyimi, edebiyat ve günlük yaşam pratikleri üzerine çok yönlü bir tartışma izledi.

Etkinlik kapsamında Nilgün Türksever Görgü eserden özel bir okuma gerçekleştirdi ve söyleşiye derinlik kattı.

Yetkililerden ve yazardan vurgular

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, kadınların edebiyatla buluşmalarına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek yazara teşekkür etti.

Melis Alphan, etkinlikte menopoz konusunda bilgi paylaşımı yaptıklarını ve konunun tabu olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi. Alphan, kadınların yalnızca doğurduklarında değerliymiş gibi algılanmasının yanlış olduğunu vurguladı ve Bursalı kadınların ilgi gösterdiği için memnuniyetini dile getirdi. Destek ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Programın sonunda katılımcılara Melis Alphan'ın eseri hediye edildi.

