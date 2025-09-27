ABD, Gustavo Petro'nun vizesini iptal edecek

ABD, Gustavo Petro'nun vizesini iptal edeceğini açıkladı

ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek ve İsrail'i protesto eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurdu.

Açıklamayı yapan kurum

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptı.

Gerekçe

Açıklamada, Petro'nun "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" belirtilerek eylemlerinin "pervasız ve kışkırtıcı" olduğu ve bu nedenle vizesinin iptal edileceği ifade edildi.

Protestoda neler yaşandı?

Gustavo Petro ile birlikte Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters da Times Meydanı’ndaki Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katıldı. Petro protestodaki konuşmasında: "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir." dedi ve ABD askerlerine seslenerek "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, (ABD Başkanı Donald) Trump'a boyun eğmeyin." çağrısında bulundu.