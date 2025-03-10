ABD Irak ile İran Gaz İthalatında Muafiyeti Kaldırmayı Görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Irak'ın İran'dan gaz ithalatı muafiyetinin kaldırılmasının önemini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 03:34
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 03:34
ABD Irak ile İran Gaz İthalatında Muafiyeti Kaldırmayı Görüştü

ABD ve Irak'tan Kritik Görüşme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Irak’ın İran'dan doğal gaz ithalatına uygulanan muafiyetin kaldırılmasının, İran’a yönelik "azami baskı politikası" ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

Görüşmenin Detayları

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nin açıklamasına göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile Waltz arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin Irak’ın elektrik üretimi için İran’dan doğal gaz ithalatına yönelik muafiyetin iptali ele alındı. Waltz, bu sürecin Irak'ın istikrarı üzerindeki muhtemel negatif etkilerinin önlenmesi için ikili koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Ekonomik İlişkiler ve Yatırımlar

Başbakan Sudani, Irak'ın ABD ile ekonomik ilişkilerini geliştirme konusunda kararlılığını vurgularken, Amerikan şirketlerini büyüyen Irak pazarına yatırım yapmaya teşvik etti. Bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Muafiyet İptali ve İlgili Açıklamalar

ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Daniel Rubinstein, Irak'ın İran'dan yaptığı doğal gaz ithalatının ABD yaptırımlarının dışında olduğunu açıklamıştı. Ancak, ABD yönetiminin Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatıyla ürettiği elektrik için İran'a ödeme yapmasına izin veren muafiyeti iptal ettiği bilgisi gündeme geldi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, İran gazına yönelik ABD muafiyetinin yenilenip yenilenmemesi ihtimaline karşı tüm senaryoları değerlendirdiklerini belirtti.

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