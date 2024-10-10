ABD, İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırılarından Endişeli

ABD'den UNIFIL'e Yönelik Endişeler

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üzerindeki saldırılarına derin endişe duyduklarını açıkladı.

İsrail'in Saldırısı ve ABD'nin Tepkisi

Bir Beyaz Saray yetkilisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL pozisyonlarına yönelik saldırıları üzerine derin bir kaygı duyuyoruz" belirtti.

Yetkili, aynı zamanda, İsrail'in Mavi Hat yakınlarında Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlediğinden haberdar olduklarını, ancak bu eylemlerin BM barış gücü unsurlarını tehlikeye atmaması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsünden Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında olayı detaylı bir şekilde incelemek üzere muhataplarıyla iletişim kurduklarını söyledi. Jean-Pierre, olayla ilgili olarak "Barış gücü askerlerinin güvenliği her zaman ön planda olmalıdır" diyerek spesifik bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Uluslararası Tepkiler

UNIFIL, saldırılar sonucunda iki barış gücü askerinin hafif yaralandığını bildirmişti. Olay, uluslararası camiada büyük yankı uyandırırken, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto saldırının "savaş suçu" olabileceğini belirtti ve İsrail'den resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti.