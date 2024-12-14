İslam Alimleri Vakfı'ndan Suriye Halkına Kutlama Mesajı

İstanbul merkezli İslam Alimleri Vakfı, Suriye halkını, Baas rejiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etti. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Zorlu olduğu kadar şanlı olan bir mücadele sonucunda, zalim Baas rejimini deviren Suriyeli mücahit kardeşlerimizi selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Baas Rejiminin Düşüşü ve Hakikat

Açıklamada, yaklaşık 62 yıl zulüm, hukuksuzluk ve işkence ile Suriye’yi yöneten Baas rejiminin, devrimcilerin cihat, sebat ve direnişi neticesinde düştüğü belirtildi. Bu durumun, "zulüm ile âbâd olunamayacağı" gerçeğini bir kez daha kanıtladığı ifade edilerek, yeryüzündeki tüm zalimlerin bu hakikatten ders alması gerektiği vurgulandı.

Güvenlik ve Yönetim Anlayışı Temennisi

Vakıf, ülke genelinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ve bu geçiş sürecinde kesinlikle İslâm’ın tasvip etmeyeceği haksızlıklara müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İslâmî esaslar ve değerler ışığında, hukukun üstünlüğüne dayalı, çoğulculuğu esas alan ve çok kültürlülüğe saygılı bir yönetim anlayışının en kısa sürede tesis edilmesinin önemine dikkat çekildi.

İslam Alimleri Vakfı, Suriye halkını Baas rejiminin devrilmesi dolayısıyla tekrar tebrik etti.