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ABD, Joshua Mast'ın Görevine Devam Edecek

ABD hükümeti, Afganistan'dan evlat edinen Binbaşı Joshua Mast'ın görevine son vermeyecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:11
ABD, Joshua Mast'ın Görevine Devam Edecek

Joshua Mast'ın Görevi Devam Ediyor

ABD hükümeti, Afganistan'da düzenlenen bir operasyon sonucunda ailesini kaybeden bir çocuğu evlat edinen Binbaşı Joshua Mast'ın görevine son vermeyeceğini duyurdu. Mast, bu operasyon sırasında Afgan çocuğun güvenliği için çaba harcadığını belirtirken, askeri komite çocuğun evlat edinme sürecinde bazı hatalar yaptığını kabul etti.

Soruşturma Sonuçları

Camp Lejeune'deki askeri heyet, beş gün süren incelemeler sonucunda Mast'ın askeri disipline aykırı davrandığını fakat bu durumun ordudan ayrılmasını gerektirmediğini açıkladı. Duruşmalar boyunca Mast, aldığı emirleri asla ihlal etmediğini vurgulayarak, çocuğun güvenliğini sağlama konusundaki tüm çabalarını dile getirdi.

Çocuk ve Aile İlişkileri

Mast ve çocuğun geri dönüşünü isteyen Afgan akrabaları arasındaki yasal süreç devam ederken, bu konuda kamuoyuna açıklama yapılması yasaklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu çocuğun Afgan akrabalarıyla tekrar bir araya getirilmesi için Afgan hükümeti ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliğine gideceğini belirtti.

Virginia eyaletindeki bir hakim, Mast ve eşinin Afganistan'da yaşayan bu çocuğu evlat edinmesine yardımcı olmuştu. Ancak Mast'ın akrabaları, evlat edinme belgelerini kullanarak çocuğun kendilerinden alındığını iddia ediyor.

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