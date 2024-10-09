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ABD Mahkemesi Eylem Tok'un Tutukluluğunu Devam Ettirdi

AB'de kaçırılan Eylem Tok'un tutukluluk durumu sürüyor; son duruşma 3. kez yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:39
ABD Mahkemesi Eylem Tok'un Tutukluluğunu Devam Ettirdi

ABD Mahkemesi'nden Eylem Tok'a Tutukluluk Kararı

İstanbul'da meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrası 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un ABD'ye kaçırılmasıyla gündeme gelen Eylem Tok'un durumu, Boston'daki mahkemede bir kez daha ele alındı.

Tok, John Joseph Moakly Adliyesi'nde düzenlenen üçüncü duruşmaya katıldı. Duruşma yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Savcılık, Eylem Tok'un, oğlunu kaza sonrası yurt dışına kaçırarak Türkiye'deki suçunun belirginleştiğini ifade etti.

Savunma avukatı ise Eylem Tok'un Türkiye'de herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığını ve suçunun Türk ceza yasalarına göre 1 yıldan az hapis cezası içermesi nedeniyle iadesinin gerekli olmadığını savundu.

Hakimden Ek Süre İstemi

Mahkeme hakimi Donal J. Jabell, duruşmanın uzun sürdüğünü belirterek, tarafların savunmalarını 1 hafta içerisinde 8 sayfayı geçmeyecek şekilde özetlemelerini istedi. Bunun ardından Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi.

Olayın Arka Planı

1 Mart tarihinde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen kaza, 3 ATV'nin karıştığı bir zincirleme kaza olmuştu. Arıza yapan bir ATV, yol kenarına çekilerek tamir edilmeye çalışıldığında, aynı yönde ilerleyen bir araç oradaki üç ATV'ye çarparak 5 kişiyi yaraladı. Bu kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Oğlu Timur Cihantimur'un kaza sonrası olay yerinden uzaklaşması üzerine, Eylem Tok ve oğlu Mısır ve ardından da ABD'ye gitmişti. ABD Adalet Bakanlığı, iki şüphelinin iade edilmesi için gerekli süreçleri başlattı ve 14 Haziran'da Tok ve oğlu Boston'da polis tarafından yakalandı. İlk duruşmaları 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

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