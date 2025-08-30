DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.460.060,9 -0,83%

ABD, Mahmud Abbas da Dahil Yaklaşık 80 Filistinli Yetkilinin Vizelerini İptal Etti

ABD, 80. BM Genel Kurulu öncesi Mahmud Abbas dahil yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal etti; FKÖ ve Filistin Yönetimi hedef alındı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 01:43
ABD, Mahmud Abbas da Dahil Yaklaşık 80 Filistinli Yetkilinin Vizelerini İptal Etti

ABD, Mahmud Abbas da Dahil Yaklaşık 80 Filistinli Yetkilinin Vizelerini İptal Etti

ABD yönetimi, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde vizelerini iptal ettiği Filistinli yetkililer arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaklaşık 80 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Açıklama ve Gerekçe

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eylül ayındaki Genel Kurul toplantısına katılmak üzere ABD'ye gelmesi planlanan bazı Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık ayrıca Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçladı.

Tepkiler

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi AP'ye ismini vermeden konuşarak, vize iptallerinin başta Abbas olmak üzere yaklaşık 80 Filistinli yetkiliyi kapsadığını belirtti. Kararın açıklanmasının ardından tartışmalar sürüyor.

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden derin şaşkınlık duyduklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Birecik'te Motor Yağı Yüklü Tır Yangını Söndürüldü
2
Erzurum'da Cağ Kebabı Restoranında Yangın Çatılara Sıçradı
3
Erzincan'da zincirleme kaza: 5 yaralı, 1'i ağır
4
Gazze'nin Dış Mahallelerinde Şiddetli Çatışmalar; İsrail'de 4 Askere Dair Esir Endişesi
5
Afyonkarahisar Çay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Londra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Ertaş'tan TSK Vurgusu
7
ABD, Mahmud Abbas da Dahil Yaklaşık 80 Filistinli Yetkilinin Vizelerini İptal Etti

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı