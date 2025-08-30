ABD, Mahmud Abbas da Dahil Yaklaşık 80 Filistinli Yetkilinin Vizelerini İptal Etti

ABD yönetimi, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde vizelerini iptal ettiği Filistinli yetkililer arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaklaşık 80 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Açıklama ve Gerekçe

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eylül ayındaki Genel Kurul toplantısına katılmak üzere ABD'ye gelmesi planlanan bazı Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık ayrıca Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçladı.

Tepkiler

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi AP'ye ismini vermeden konuşarak, vize iptallerinin başta Abbas olmak üzere yaklaşık 80 Filistinli yetkiliyi kapsadığını belirtti. Kararın açıklanmasının ardından tartışmalar sürüyor.

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden derin şaşkınlık duyduklarını ifade etti.