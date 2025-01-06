ABD, Suriye Yaptırımlarında İnsani Yardımlar için Muafiyet Sağladı

ABD, Suriye'ye Yönelik Yaptırımlarda Yeni Muafiyetler Duyurdu

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insani yardımların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık, devlet kurumlarıyla yapılan işlemlere ve bazı enerji ile havale hareketlerine 6 ay süreli muafiyet sağladığını açıkladı.

Yeni Lisansın İçeriği

Bu kapsamda, Hazine Bakanlığı, Suriye'deki temel hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için yeni bir lisans yayımladı. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan lisans, Suriye yönetim kurumlarıyla yapılacak işlemleri, ülkeye veya ülke içinde enerji satışı, tedariki, depolanması ve bağışları kapsayan faaliyetleri içermektedir.

Ayrıca Suriye Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek ticari olmayan kişisel para hareketlerine de 7 Temmuz tarihine kadar izin verilmiştir.

Yaptırımların Amaçları ve Gelecek Vizyonu

Bakanlık, bu muafiyetlerin Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından insani yardımların önündeki engelleri kaldırmayı amaçladığını belirtti. Açıklamada, "ABD'nin yaptırımları, temel insani ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyetlere müdahale etmeyecek şekilde uygulanacaktır."

Ayrıca, Esed rejiminin yürüttüğü zalim politikaların Suriye'yi en fazla yaptırım uygulanan ülke haline getirdiği vurgulanırken, sağlanan muafiyetlerin Suriye halkının daha umutlu, güvenli ve barışçıl bir gelecek inşa etmeleri için temel hizmetlerin sürekliliğine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Esed ve Yakın Çevresine Yaptırımlar Devam Ediyor

Açıklama, söz konusu lisansın Esed ve çevresine, Suriye Hükümeti, Suriye Merkez Bankası ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ) gibi yapılanmalara karşı yürütülen yaptırımları kaldırmadığını yaşadı.

Hazine Bakan Yardımcısından Açıklama

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, döngüye ilişkin yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed'in Rusya ve İran tarafından desteklenen acımasız yönetimine son vermek, Suriye ve halkı için yeniden inşa fırsatları sunuyor," dedi. Adeyemo, geçiş döneminde ABD'nin Suriye'de insani yardımı ve sorumlu yönetimi desteklemeye devam edeceğini ifade etti.