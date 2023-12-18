Şehirler arası ulaşıma 2 dakika ayarı geliyor

Son dönemde kentler arasında sık sık yaşanan otobüs kazaları üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında artık araca takılması gereken araç takip cihazı kullanılarak seyahat yönetmeliklerine uygunluk kontrol edilecek.

YENİ UYGULAMA 2024 YILINDA BAŞLIYOR!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında Türkiye'de yolcu taşımacılığı sektörünün en popüler aracı olan şehirlerarası otobüslerin yeni bir döneme girdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Şehirlerarası yolcu taşıma operasyonlarında kullanılan otobüslere, maalesef son zamanlarda meydana gelen kazalarla birlikte ortaya çıkan araç takip cihazları takılacak ve bu bilgi, Genel Ulaşım Hizmetlerimiz ile ivedilikle paylaşılacaktır. Bu uygulamaya ise 2024'ten itibaren başlıyoruz" dedi.

"KONUM BİLGİSİ YAKLAŞIK 2 DAKİKA İÇERİSİNDE BÖLÜME BİLDİRİLECEKTİR"





Uygulamanın Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin çerçevesinde binek araçlar için 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bu uygulama ile konum nokta, tarih ve saat bilgileri Bakanlığımızın “Elektronik Ulaşım Takip ve Kontrol Sistemi”ne (Elektronik Ulaşım Takip ve Kontrol Sistemi U) 2 dakikalık aralıklarla iletilecek. ETDS) elektronik ortamda iletilecek ve araçlar etkin bir şekilde takip edilecek." diye konuştu.

"U-ETDS SİSTEMİ, ARAÇ TAKİP BİLGİLERİNİ AKTARMAYA HAZIR"

Yolcu taşımacılığında sürücü ve yolculara ilişkin bilgilerin Bakanlığın U-ETDS sistemine elektronik ortamda iletildiğini belirten Uraloğlu, "Araç takip bilgilerinin bir sistem sonuna kadar iletilmesi için tüm hazırlıklar tamamlanmış, gerekli koordinasyon sağlanmıştır. araç konum bilgileri, konuyla ilgili araç takip hizmetini sürdüren firmaların sistemlerinin üzerinden elektronik ortamda iletilmektedir. Bakanlığa iletilecek olan y-tüm plaka arama ve eşleştirme faaliyetleri Elektronik Taşımacılık Takip ve Kontrol Sistemi (U-ETDS) üzerinden gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulunurken ayrıca şehirler arası yolcu taşıma operasyonlarında kullanılan otobüslere araç takip cihazı takılmasının zorunlu olacağını kaydetti.

BİRÇOK ALANDA KULLANILMASI BEKLENİYOR!

Bakan Uraloğlu, kaçak ve korsan aşımacılığın önlenmesi, taşımacılık şirketlerinin faaliyetlerini rekabetçi, sürdürülebilir, adil bir yapı içerisinde sürdürmelerinin sağlanması, insanların seyahat etmesinin sağlanması amacıyla kullanılacak U-ETDS sistemine araç takip bilgilerinin aktarılacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, sistemin ayrıca; vatandaşların herhangi mağduriyete düşmeden güvenli ve huzurlu seyahat etmelerinin sağlanabilmesi, yolcuların uygun olmayan bazı yerlerden araçlardan indirilmesi veya bindirilmesinin engellenebilmesi, izin kapsamındaki güzergah dışına çıkanların tespiti ve aynı zamanda da taşıma verimliliğinin sağlanmasına yönelik kullanılacağını belirterek “Sistem sayesinde bazı mevcut düzenlemelerin etkin olarak uygulanabilmesi ve takibi açısından tüm bilgiler bakanlık tarafından kullanılacak” diye konuştu.





“ULAŞIM, TRAFİK, SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Bakan Abdülkadir Uraloğlu, bu uygulamayla Türkiye'de ulaşımda ve karayolunda yolcu hareketinde güvenliğin artırılmasını hedeflediklerini söylerken "Bu bilgilerin doğal afet, kaza veya benzeri olumsuz durumlarda etkin bir şekilde kullanılacağını, planlamayı doğrudan etkileyeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, ayırca kurallara uyulmaması halinde firmalara gerekli uyarı ve yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

"SEKTÖRÜN SORUNLARINI DİNLEYEREK, ÇÖZÜM ARIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, 7 Aralık'ta Bakanlık tarafından düzenlenen "Ülkemizde yolcu taşımacılığı faaliyetlerindeki sorunlar ve çözüm önerileri" konulu seminerin gerçekleştirildiğini anımsattı. Çalıştaya; aralarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Şoförler ve Otomobil Federasyonu (TŞOF), Türkiye Turizm Acenteleri Birliği (TURSAB), Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) ve Total Federasyonu, Otobüs Şoförleri'nin (TOF)bulunduğu birçok STK ve yolcu taşımacılığı kuruluşunun katıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, ehirlerarası yolcu taşımacılığında genel olarak bu alanda karşılaşılan sorunların ve bunların çözümü için yapılması gerekenlerin tartışıldığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, yolcu taşımacılığı alanında çeşitli organizasyonlarla ilgili birçok sorunun bulunduğunu belirlediklerini kaydederek, “Bu konuyla ilgili “Yolcu Taşımacılığı Koordinasyon Kurulu”nun kurulması, Anayasanın temel gereklerinden biridir." dedi.

KORSAN GÖNDERİMİ ÖNLEMEK İÇİN ETKİLİ KONTROL

Çalıştay sırasında korsan taşımacılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik etkin denetim mekanizmalarının kurulabilmesi yönünde taleplerin Bakanlığa iletildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bakanlığımız, karayolu taşımacılarımızın ve yolcularımızın zarar görmemesi için her türlü tedbiri alacak, gerekirse düzenleyici düzenlemeleri devreye alacak. Hizmetlerden yararlananlar bu hizmetleri en iyi şekilde sunabilir ve onlardan yararlanabilirler. Çalıştay sırasında bunun ne yapılacağı tüm paydaşlara iletildi” dedi.