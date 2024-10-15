ABD Temsilcileri, İsrail'e Silah Desteğine Karşı Çıkıyor

ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e Tepki

ABD'de bir grup Temsilciler Meclisi üyesi, Başkan Joe Biden yönetiminin Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e sağladığı silah desteğine sert tepki gösterdi. Üyeler, sosyal medya platformlarında hükümete askeri desteği kesme çağrısında bulunarak bu durumu kınadı.

Ilhan Omar'dan Sert Eleştiriler

Demokrat temsilci Ilhan Omar, X hesabında yaptığı paylaşımında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "hastaneleri bombalayarak, Filistinlileri diri diri yakarak, bölgeye gıda yardımını engelleyerek ve yardım görevlilerini öldürerek" insan haklarını ihlal ettiğini belirtti. Omar, "Bu şeytani soykırım sona ermeli ve Başkan Biden buna olanak sağlamayı bırakmalı." diyerek, askeri yardımı kesmenin öncelikli adım olduğunu vurguladı.

Rashida Tlaib'in Açıklamaları

Temsilciler Meclisi'nde Filistin kökenli tek üye olan Rashida Tlaib, X üzerindeki paylaşımında, "Netanyahu'nun Filistinlileri diri diri yaktığını, hastaneleri bombaladığını ve yardım görevlilerini öldürdüğünü" dile getirdi. Tlaib, "Ülkemiz bu çılgınlığı finanse etmeyi ne zaman bırakacak?" sorusunu yöneltti.

Alexandria Ocasio-Cortez'in Mesajı

Alexandria Ocasio-Cortez, Biden yönetimini İsrail'in Gazze'deki eylemlerine olanak sağlaması nedeniyle eleştirdi. Ocasio-Cortez, "Gazze'nin kuzeyinde yaşanan dehşet, gıda yardımının engellendiği ve hastaların hastanelerde bombalandığı sırada Biden yönetimi tarafından tamamen silahlandırılan, tamamen kontrolsüz bir Netanyahu hükümetinin sonucudur." ifadelerini kullandı. Bu durumu "Filistinlilere karşı bir soykırım" olarak nitelendirerek, "ABD, buna olanak sağlamayı bırakmalı. Silah ambargosu, hemen şimdi." dedi.

İsrail'in Saldırılarına Dair Bilgiler

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesine saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda biri çocuk, biri kadın toplamda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Sosyal medyada paylaşan görüntülerde hastane yerleşkesindeki yangın ve insanlar arasındaki çaresiz durum dikkat çekti.