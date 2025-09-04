ABD Temsilcisi Wilson'dan Suriye'ye yaptırımların kaldırılması çağrısı

Wilson: "Saldırıları azaltmak herkesin yararına"

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı ve İsrail'in son dönemdeki saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi. Bu açıklamayı, Suriye Amerikan Konseyi tarafından ABD Kongresi'nde düzenlenen etkinlikte yaptı.

Wilson, etkinlikte İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına dikkat çekerek, "Şam'da olduğum gün geçen çarşamba İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına karşı olduğumu bildirdim. Tanrıya şükür saldırıdan kurtuldum. Saldırıları azaltmak herkesin yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.

Wilson, istikrarlı bir Suriye'nin ticaret için avantajlı olacağını belirterek bu konuda iyimser olduğunu aktardı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasına övgüde bulundu ve Kongre'ye Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları bir an önce kaldırma çağrısı yaptı.

Diğer görüşler ve Trump'ın kararına ilişkin ayrıntılar

Aynı etkinlikte konuşan Temsilciler Meclisi Üyesi Marlin Stutzman, Suriye'ye ziyaret ettiğini belirterek, "İnsanlarda bir rahatlama ve gelecek için yeni bir Suriye inşa etme konusunda bir heyecan vardı." dedi. Stutzman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüştüğünü ve onun başarılı olmasını istediğini söyledi: "Onun başarılı olmasını istiyorum. Kendisine de söyledim. Başarırsa, Suriye halkı başarır."

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik yaptırımları sonlandıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Beyaz Saray açıklamasında, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı." denildi.

Açıklamada Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması, DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi istendi.

Sezar Yasası'nın kapsamı

Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenmiş ve dönemin başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, yasanın yürürlüğe girdiği 17 Haziran'da, Beşşar Esed ve eşi de dahil olmak üzere 39 Suriyeli üst düzey yetkili ile kurum hakkında yaptırım uygulandığını açıklamıştı.

Yasa kapsamında, rejime Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan veya onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması öngörülüyor.