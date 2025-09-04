ABD, UCM’ye Katkı Nedeniyle 3 STK’yi Yaptırım Listesine Aldı

Amerikan yönetiminin kararı ve gerekçesi

ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin İsrail vatandaşlarını soruşturma ve yargılama çabalarına katkı sağladıkları gerekçesiyle üç sivil toplum kuruluşunu yaptırım listesine aldı.

Söz konusu kuruluşlar: Al Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "14203 sayılı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Yaptırım Uygulanması başlıklı başkanlık kararnamesi uyarınca, üç yabancı STK'yı (Al Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezi) yaptırım listesine aldık. Bu kuruluşlar, İsrail'in rızası olmadan, UCM'nin İsrail vatandaşlarını soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılmıştır."

Rubio ayrıca, ABD ile İsrail'in Roma Statüsü'nün tarafı olmadığı için UCM'nin yargı yetkisine girmediğini ve UCM kararlarını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili kararlar da dahil olmak üzere tanımadıklarını vurguladı.