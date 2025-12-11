DOLAR
Kırşehir'de Jandarma Yol Uygulamasında 37 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şok yol kontrolünde S.E.Y. isimli şahsın aracında 37 adet sentetik hap ele geçirildi; adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:29
Kaçakçılık ve Organize Şube ile Mucur İlçe Jandarma ekipleri operasyonda

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok yol kontrol uygulamasında yasa dışı madde ele geçirildi.

Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasaklı madde bulundurduğu değerlendirilen S.E.Y. isimli şahsın kullandığı aracı uygulama noktasında durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 37 adet sentetik hap ele geçirildi.

S.E.Y. hakkında, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem başlatıldı.

