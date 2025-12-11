Sındırgı'da 4,9 Deprem: Kameralar Sarsıntıyı Kaydetti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sarsıntının etkisini net biçimde gösterdi.

Deprem Detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 10.06'da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Olay, vatandaşlarda büyük çapta bir paniğe yol açmazken; İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerde de hissedildi.

Kameralara Yansıyan Görüntüler

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir evdeki televizyon ünitesinin şiddetle sallandığı, raf üzerindeki süs objelerinin yere düşerek kırıldığı görüldü. Görüntüler, depremin yerel etkisini ve kısa süreli paniği gözler önüne serdi.

BALIKESİR’İN SINDIRGI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ÇEVRE İL VE İLÇELERDE DE HİSSEDİLİRKEN, DEPREM ANINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ SARSINTININ ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.