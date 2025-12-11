DOLAR
Sındırgı'da 4,9 Deprem: Kameralar Sarsıntıyı Kaydetti

Balıkesir Sındırgı'da saat 10.06'da kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı; televizyon ve raflardaki eşyalar düşüp kırıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:11
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sarsıntının etkisini net biçimde gösterdi.

Deprem Detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 10.06'da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Olay, vatandaşlarda büyük çapta bir paniğe yol açmazken; İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerde de hissedildi.

Kameralara Yansıyan Görüntüler

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir evdeki televizyon ünitesinin şiddetle sallandığı, raf üzerindeki süs objelerinin yere düşerek kırıldığı görüldü. Görüntüler, depremin yerel etkisini ve kısa süreli paniği gözler önüne serdi.

