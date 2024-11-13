ABD ve Ukrayna Savunma Bakanları Arasında Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı Mevkidaşı Umerov ile Görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı destek konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Austin, Umerov'a Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya yönelik savunma yardımını artırma taahhüdünü yineleyerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Kuzey Kore'nin Rolü Ele Alındı

Austin ve Umerov, Kuzey Kore'nin Rusya saflarında Ukrayna'ya karşı savaşa katılması konusunu da değerlendirdi. İki taraf, bu noktada yakın teması sürdürme kararlılığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.