Bist 100
9.679,8 1%
DOLAR
32,45 0,12%
EURO
34,46 -0,11%
ALTIN
2.476,49 0,23%

ABDli heyetten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABDli heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Kabul edilen heyette ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve beraberindekiler yer alıyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:11
ABDli heyetten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ziyaret

Başdanışman Kılıç tarafından kabul edilen ve Beştepe’de ağırlanan ABDli heyet ile Türkiye ve ABD ilişkileri ele alındı. İkili ilişkilerle birlikte, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, İran ve İsrail arasında gerilim, Rusya ve Ukrayna savaşındaki güncel durum, Ermenistan ve Azerbaycan meseleleri de görüşüldü.

ABDli heyet, Irak ve Suriye operasyonları ile ilgili olarak Türkiye ile iş birliği içinde olmak gerektiğini belirtti. Türkiye, ABD ile sahada iş birliği yapma fikrine destek verdi. İki ülke arasında iletişimin açık olması gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

13 milyon emekliye 4500 TL ek zam yolu göründü! Emeklileri zil takıp oynatan müjde

En çapkın burçlar belli oldu! 5 burç flört etmeyi çok seviyor

Mutfak tüpüne bayram ettiren indirim müjdesi! 120 TL'lik indirim ocakları şenlendirecek

Promosyon bekleyene müjde! Tek seferlik değil: Artık her Nisan ve Ekim'de ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan teknik! İçi dışı lokum gibi pişiyor

Promosyon bekleyene müjde! Tek seferlik değil: Artık her Nisan ve Ekim'de ödenecek

Citroen yeni modelinde fiyat kırdı! Baş döndüren fiyata satışa çıkıyor

Asgari ücrete Temmuz zammı kesinleşti! Çıkacağı seviye işçiyi şok edecek

Emeklilere oh çektiren kredi müjdesi! Artık o parayı ödemeyecekler

Altın kahini alarm zilini çaldı! 3500 TL öncesi son alım fırsatı doğdu

Toz deterjan ve kağıt havlu indirimi stok yaptırır! BİM 16 Nisan indirimi başlıyor

Bu sesi duyar duymaz hemen evden çıkın! Türkiye'de resmen başlıyor

13 milyon emekliye 4500 TL ek zam yolu göründü! Emeklileri zil takıp oynatan müjde

Mutfak tüpüne bayram ettiren indirim müjdesi! 120 TL'lik indirim ocakları şenlendirecek

En çapkın burçlar belli oldu! 5 burç flört etmeyi çok seviyor

O bankanın kapısında kuyruk var! Başvurana 36.100 TL TL promosyona imzayı attı