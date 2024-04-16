ABDli heyetten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ziyaret

Başdanışman Kılıç tarafından kabul edilen ve Beştepe’de ağırlanan ABDli heyet ile Türkiye ve ABD ilişkileri ele alındı. İkili ilişkilerle birlikte, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, İran ve İsrail arasında gerilim, Rusya ve Ukrayna savaşındaki güncel durum, Ermenistan ve Azerbaycan meseleleri de görüşüldü.

ABDli heyet, Irak ve Suriye operasyonları ile ilgili olarak Türkiye ile iş birliği içinde olmak gerektiğini belirtti. Türkiye, ABD ile sahada iş birliği yapma fikrine destek verdi. İki ülke arasında iletişimin açık olması gerektiği vurgulandı.