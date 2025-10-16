Acar Ünlü'nün Duruşması: İkinci Oturum 11 Aralık'a Ertelendi

Acar Ünlü ve 6 Sanığın Duruşması Sürüyor

Duruşmada yaşananlar

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili açılan davanın ikinci duruşması, Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada sanıklar Burak Taşlıcalı ve Ali Deniz Ceylan, taraf avukatları ile şikayetçi eski Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat'ın koruması Erol Tuluk hazır bulundu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut ve CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan dahil diğer sanıklar ile Canbolat ve diğer şikayetçi polis memurları duruşmaya katılmadı.

Mahkemece söz alan koruma polisi Erol Tuluk, olay öncesi Emniyet Müdürü Canbolat ile emniyet binasında olduklarını, yürüyüşte arbede çıkınca adliye önüne geldiklerini anlattı. Tuluk, yürüyüşe katılanların çevik kuvvet barikatını aşmaya çalıştığını, uyarılara rağmen devam edilince arbede yaşandığını söyledi. Tuluk ayrıca kolunda çizik ve morluk, ayağında ağrı olduğunu belirterek biber gazı kullanmadıklarını; uyarılara rağmen devam edilmesi üzerine çevik kuvvetin biber gazı kullandığını ifade etti ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanık avukatları, gösteri ve yürüyüşün hukuka aykırı olmadığı yönünde Yargıtay kararlarına atıf yaparak müvekkillerinin beraatini talep etti.

Hakim, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarının incelenmesi için uzman bilirkişi temin edilemediğini belirterek görüntülerin celse arasında izlenip rapor düzenlenmesine karar verdi ve duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan sanık avukatlarından Barış Aydın San, bilirkişi temin edilemediği için raporun gelmediğini, bu sebeple görüntülerin bizzat hakim tarafından inceleneceğini ifade etti.

Olayın geçmişi

Kentte 19 Mart'ta, İBB'ye yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

Protesto sırasında biber gazından etkilendiği belirtilen ve polis kalkanına tepki gösterdiği aktarılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile toplam 7 kişi hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmış; "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından dava açılmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile 6 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Sanık avukatlarından Barış Aydın San (fotoğrafta) duruşma sonrası gazetecilere açıklama yaptı.