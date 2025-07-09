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Açlık Sınırı 26 Bin Lira: DEM Parti'li Çiftyürek Açıklamada Bulundu

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, açlık sınırının 26 bin liraya yükseldiğini ve emeklilerin enflasyona ezildiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 18:03
Açlık Sınırı 26 Bin Lira: DEM Parti'li Çiftyürek Açıklamada Bulundu

DEM Parti'li Çiftyürek'ten Çarpıcı Açıklama

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, açlık sınırının 26 bin liraya yükseldiğini ve bunun asgari ücreti ile en düşük emekli aylığını geçtiğini duyurdu.

Emeklilerin Durumu İçin Endişe Verici

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretliler ve emeklilerin enflasyon karşısında mağdur olduğunu öne sürdü. Açlık sınırındaki bu artışın, hem asgari ücrete hem de en düşük emekli aylığına nazaran ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

“Son 10 yılda emekli aylığında yapılan artışlar 9-10 kat artış gösterdi ancak Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı göz önünde bulundurulduğunda,” diyen Çiftyürek, “Dolar bazında emekli aylıkları sadece 27 dolar artmıştır,” dedi. Bu durumun asgari ücret artışları için de benzer şekilde geçerli olduğunu vurguladı.

Konut Kiraları Sorunu

Çiftyürek, ayrıca konut kiralarında yaşanan fahiş artışlara da değindi. İlgili konu hakkında “İşçi ve memurların ev sahibi olması artık hayal oldu. Çalışanlar, ev kiralarını ödemekte bile zorlanıyor,” şeklinde konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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