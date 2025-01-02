Adalet Bakanı Tunç, 2024 Yargı Faaliyetlerini Değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 yılı yargı alanındaki faaliyetlerini değerlendirerek, "Yargı sistemini daha da ileriye taşımak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı'nın 2024'teki hizmetlerini detaylandıran paylaşımda bulundu. Yargı paketleri, birim çalışmaları, fiziki altyapı ve insan kaynakları gibi çeşitli konularda yapılan çalışmalar hakkında istatistikler sundu. "Daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi için reform irademizi planlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yargı Reformu ve Yeni Düzenlemeler

Bakan Tunç, 8. ve 9. yargı paketleri ile gerçekleştirilen düzenlemeleri vurguladı. 8. Yargı Paketi ile; yargı hizmetlerinin etkinliğini artırarak, hak arama hürriyetinin genişletilmesini ve kişisel verilerin korunmasını amaçladıklarını belirtti.

Ayrıca 9. Yargı Paketi'nde adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi ve arabuluculuk süreçlerinin etkinliğinin artırıldığına dikkat çekti. “Arabuluculuk görüşmelerinin etkinliğini artıran ve avukatların haklarını güçlendiren düzenlemeler hayata geçirildi” dedi.

Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi

Tunç, 2024 yılında adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla 2 bin 659 mới mahkeme kurulduğunu açıkladı. Ayrıca, hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasının hukuk sistemine kazandırıldığını duyurdu. Son bir yılda, 1195 hakim ve savcı ataması yapıldı.

Dijital Dönüşüm ve İşlemlerin Hızlandırılması

Bakan Tunç, dijital dönüşüm ile adalet hizmetlerinin etkinliğini artırdıklarını belirterek, UYAP sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin dünya örneği olduğunu kaydetti. 2024 yılında 1 milyon 217 bin 218 e-Duruşma ve 67 milyon 144 bin 776 e-Tebligat gönderildiğini dile getirdi.

Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Noterlik Faaliyetleri

Adalet alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının güçlendirildiğini ifade eden Tunç, 2024 yılında 229 bin 639 ceza dosyasının uzlaşmayla sonuçlandığını ve 826 bin 548 hukuk uyuşmazlığında anlaşmaya varıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 yılında 40 yeni noterlik açıldığı bilgisini verdi.

Çocukların Yargı Süreçlerinde Korunması

Çocukların yargı süreçlerinde mağdur olmaması için adli görüşme odalarının yaygınlaştırıldığı bilgisini paylaşan Tunç, 2024 içerisinde dört adliyede adli görüşme odası kurulduğunu söyledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi

Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıklarının tamamlandığını duyurarak, vatandaşların adalet hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde yararlanmalarının hedeflendiğini vurguladı. "Bu belge, hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlandı" dedi.