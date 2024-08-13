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Adalet Bakanı Tunç, AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Bakan Yılmaz Tunç, AK Parti'nin 23. yılı için umut dolu mesajlar verdi, geleceğe dönük kararlılık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 17:00
Adalet Bakanı Tunç, AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AK Parti'nin 23. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere bir mesaj yayımladı. Bakan Tunç, mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin köklü geçmişine ve medeniyet değerlerine sahip çıkarak, demokrasi ve adaletin temsilcisi olmaya devam edeceğiz," şeklinde ifadelerde bulundu.

AK Parti'nin Kuruluş Felsefesi

Tunç, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti'nin, sanatı ve siyaseti birleştirerek Türk siyaset tarihinde önemli bir yer edindiğini vurguladı. "Bugünden sonra Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı" sözüne atıfta bulunarak, partinin iştirakleri ile milletin iradesini her şeyin üstünde tutma niyetini yineledi.

İnsan Odaklı Politikalara Vurgu

Bakan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, parti politikalarının her zaman insan odaklı olduğunu vurguladı. "Doğu, batı, kuzey ve güney bir bütün olarak bir araya geldik; hep birlikte Türkiye olduk," dedi.

Temel Hak ve Özgürlüklerde Sessiz Devrimler

Yılmaz Tunç, AK Parti'nin temel hak ve özgürlüklerin standartlarını sürekli yükseltme çabasını anımsatarak, vatandaşların kimliğine yönelik olumsuz politikalara karşı durduklarını ifade etti. "Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi güçlere asla fırsat vermedik," dedi.

Yeni Hedefler ve Gelecek Vizyonu

Tunç, AK Parti’nin önümüzdeki yıllarda toplumsal kesimlere hitap eden politikalar üretmeye ve demokratik standartları yükseltmeye devam edeceğini belirtti. "Türkiye Yüzyılı'nı, milletimizle birlikte inşa edeceğiz," diyerek, gücünü aynı zamanda halktan aldıklarını dillendirdi.

Son olarak, Tunç, milletin destekleriyle iktidarda olmanın verdiği güvenle AK Parti’nin geleceğe daha kararlı adımlarla yürüyeceğini de sözlerine ekledi.

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