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Adalet Bakanı Tunç: "Emeklimizin alım gücünü artıracağız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Kurucaşile'de yaptığı konuşma, AK Parti'nin seçim öncesi vaatlerini ve politikalarını vurgulayan önemli bir adımdı. Tunç'un ifadeleri, hükümetin ekonomik alanda sağlam adımlar atmaya devam edeceği mesajını verdi.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 21:27
Adalet Bakanı Tunç: "Emeklimizin alım gücünü artıracağız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomik politikalarına vurgu yaptı. Tunç, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Programda konuşan Bakan Tunç, öncelikli olarak ekonomik politikalara değindi. Tunç, "Önceden enflasyonu nasıl tek haneli rakama düşürmüşsek yine düşüreceğiz. Emeklimizin alım gücünü artıracağız, maaşlarını artıracağız. İşçinin, memurun, emeklinin maaşlarını artırmaya, alım gücünü artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Halka Seslendi ve Seçimlere İlişkin Mesajlar Verdi

Tunç, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin de önemli mesajlar verdi. "Milletin 31 Mart'ta 'AK Parti', 'Recep Tayyip Erdoğan' ve 'Cumhur İttifakı' diyeceğine inanıyoruz" diyen Tunç, halkın doğru kararı vereceğine olan inancını dile getirdi.

Gerçek Belediyeciliğin Mimarı Olarak Erdoğan'ı Nitelendirdi

Konuşmasında gerçek belediyeciliğin önemine de değinen Tunç, "Gerçek belediyeciliğin adı tartışmasız AK Parti'dir. Gerçek belediyecilik Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, ekonomik istikrara vurgu yaparak, pandemi ve deprem felaketinden etkilenen ekonominin hızla toparlanacağını belirtti ve vatandaşlara güvence verdi.

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