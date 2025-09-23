Adalet Bakanı Tunç: 'İsrail'in Soykırımını Lanetliyorum' — Türkiye-Suudi İlişkileri ve 8 Milyar Dolar Ticaret

Yayın Tarihi: 23.09.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 23:05
Adalet Bakanı Tunç Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonunda konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'ın 95. Milli Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Filistin meselesine ilişkin güçlü bir tepki gösterdi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiğini vurguladı.

Resepsiyon ve katılımcılar

Etkinlik, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlendi. Resepsiyona Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, AYM Başkanı Kadir Özkaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, diplomatik misyon temsilcileri ile üst düzey siyasi yetkililer katıldı. Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Tunç'un mesajı: Hukuk, adalet ve Filistin

Tunç, konuşmasında iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların ilişkilerde sağlam bir zemin oluşturduğunu belirtti ve dış politika bağlamında bölgesel barışa dikkat çekti. Filistin ile ilgili olarak Tunç şunları söyledi:

(İsrail) Buradan soykırım suçunu işleyenleri bir kez daha huzurlarınızda lanetliyorum. Uluslararası hukukun, uluslararası mahkemelerin etkisiz kılınması, hepimizi maalesef üzüyor. Uluslararası hukuka saygı, uluslararası mahkemelerin kararlarına uymak devletlerin görevi. Maalesef, buna uyulmadığını üzülerek görüyoruz.

Tunç, Gazze'de devam eden saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için Allah'tan rahmet diledi ve 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadan bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanamayacağını vurguladı. Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bu konuda yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Diplomasi ve yüksek düzey temaslar

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki karşılıklı ziyaretlere değindi; bakanlıklar ve kurumlar arasındaki temasların yoğunlaştığını, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısının 18 Mayıs'ta Riyad'da gerçekleştirildiğini aktardı. Ayrıca Erdoğan'ın İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi sırasında Veliaht Prens ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Ticaret ve ekonomik hedefler

Ekonomik ilişkilerde hızlı bir ivme olduğuna işaret eden Tunç, 2024 sonu itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve bu yılın ilk 7 ayında hacmin 4,8 milyar doları aştığını söyledi. Tunç, Suudi yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını, Türk firmalarının da Suudi fırsatlarına yönelik ilgisinin arttığını belirtti.

Hedefler arasında kısa vadede ticaret hacmini 10 milyar dolara, orta vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak var. Ayrıca Tunç, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ile büyük uluslararası spor ve ticaret etkinliklerinin Türk müteahhitlere yeni işbirliği fırsatları sağlayacağını söyledi.

İnsan hareketliliği ve kültürel bağlar

Tunç, iki halk arasındaki etkileşimin arttığını belirterek geçen yıl Türkiye'ye gelen Suudi vatandaş sayısının 800 binden fazla olduğunu aktardı. Bu artışın insanlar arası ilişkileri güçlendirdiğini ve kültürel yakınlaşmayı hızlandırdığını ifade etti.

Suudi temsilcinin değerlendirmesi

Suudi Büyükelçi Abu Al-Nasr, ülkesinin 95. Milli Günü'nü gururla kutladıklarını söyleyerek, Suudi Arabistan'ın "Gururumuz Doğamızdadır" temasıyla gençlere ve reformlara odaklandığını belirtti. Abu Al-Nasr, Türkiye ile ilişkilerin ekonomi, kültür ve turizm başta olmak üzere hızla ilerlediğini ve iki ülkenin bölgesel istikrar için ortak katkı sağladığını vurguladı.

Yargı işbirliği ve kültürel bağlar

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, iki ülke arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmiş seviyede olduğunu belirterek yargı kurumları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti. Özkaya ayrıca 23 Eylül'ün Mahkeme için anlamlı olduğunu, bireysel başvurunun kabulünün 13. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

Resepsiyon, Suudi-Türk ilişkilerinin derinleştiğini ve bölgesel meselelerde ortak duruşun sürdüğünü gösteren mesajlarla sona erdi.

