Adalet Bakanı Tunç, İstanbul 2 Nolu Baro Genel Kurulu'nda Yargı Reformunu Değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 Nolu Baro Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu

Bakan Tunç, "Anayasamızı tamamen vesayetçi yapıdan kurtarabilmek için yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Sadece darbeciler tarafından kaleme alınmış olması bile gerekli değişikliklerin yapılması için yeterli bir sebeptir." dedi.

Gelecek Çalışmalar ve Yargı Reformu Stratejisi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleşen genel kurulda, Tunç, avukatlar için yürütülecek çalışmalara dikkat çekti. "Avukatlık Kanunu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bilim komisyonumuz, konuyla ilgili incelemelerine devam ediyor ve sonuçlarını kamuoyuna sunacağız" diyerek yeni reformların hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin dördüncü versiyonunun hazırlanmakta olduğunu söyleyen Tunç, "Bu belgede, yargının mevcut sorunlarına dair önemli düzenlemeler yapılacak." şeklinde konuştu.

Ceza Adalet Sistemindeki Değişiklikler

Ceza adalet sistemi ile ilgili olarak, Tunç, özellikle "suç işleyenin yanına kar kalmaması" algısını ortadan kaldıracak adımlar atıldığını ifade etti. Ayrıca, cezaevlerindeki rehabilitasyon çalışmalarının önemini vurguladı.

Yeni Anayasa ve Demokrasi Vurgusu

Tunç, Türkiye'nin demokratik ve katılımcı bir anayasaya sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Bir darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek ülkemize yakışmıyor. Bu konuda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

İnsan Hakları ve Hakkaniyet

Bakan Tunç, uluslararası hukukta meydana gelen ihlallere karşı Türkiye'nin duruşunu belirtti. "Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak soykırımı durdurmak için mücadele veriyoruz." dedi.

Güvensizlik Algısı ve Yargı Hızlandırılması

Tunç, Türkiye'deki güvenlik durumuna ilişkin olumsuz algılara karşı sert bir duruş sergileyeceklerini ifade ederek, "Yargının hızlandırılması ve sadeleştirilmesi konusunda kararlıyız." şeklinde konuştu.

Baro ile İşbirliği

Son olarak, Tunç, İstanbul 2 Nolu Baro'ya verdikleri destek için teşekkür ederken, baro seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 Nolu Baro'nun İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki genel kuruluna katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 Nolu Baro'nun İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki genel kuruluna katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 Nolu Baro'nun İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki genel kuruluna katılarak konuşma yaptı.