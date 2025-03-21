Adalet Bakanı Tunç'tan Sokak Çağrılarına Uyarı: Hukuk Dışı Yöntemler Kabul Edilemez

Adalet Bakanı Tunç'tan Sokak Çıkışlarına Cevap

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden adli soruşturmalar üzerinden gerçekleştirilen sokak çağrılarına sert bir yanıt verdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez." dedi.

Polis ve Vatandaş Çatışmasına Son Çağrısı

Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde yinelenen sokak çağrıları hakkında, "Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur." şeklinde konuştu.

Yargıya Güven Çağrısı

Bakan Tunç, yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmaların ciddiyetine dikkat çekerek, "Yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil, bağımsız ve tarafsız yargıdır." ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, sorumluluk makamında bulunan kişileri, açıklamalarında daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Soruşturmaların Şeffaflığı vurgusu

Yargının karar verirken hiçbir yerden talimat almadığını belirten Tunç, "Sadece dosya kapsamına göre karar verir. Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." dedi.

Sakin Olun ve Sonucu Bekleyin

Bakan, "Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur." diyerek, huzuru bozmak isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.