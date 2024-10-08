Adalet Bakanı Tunç'tan Sosyal Ağ Sağlayıcılarına Uyarı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mevcut Sosyal Ağ Sağlayıcılarına Uyarı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarının ülke yasalarına uyması gerektiğini vurguladı. Bakan Tunç, "Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur," sözleriyle uyarıda bulundu.

Suç Teşkil Eden İçeriklere Dikkat

Sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde, adli makamlarca başlatılan soruşturmalar hakkında bilgi veren Tunç, "Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı Yasa gereğince yaptırımlar uygulanacaktır," dedi.

Toplumun Korunması

Bakan Tunç, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve toplumu suçtan korumanın bu devletin sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadele konusunda kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz," şeklinde konuştu.