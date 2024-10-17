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Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve Anayasa Reformu Vurgusu

Bakan Tunç, yeni Anayasa ve Yargı Reformları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:46
Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve Anayasa Reformu Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı Reformu ve Anayasa Eleştirisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. "Darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamak, bizim için bir yüz karasıdır." diyerek anayasanın değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Üniversitelerin Rolü ve Yargıda Reform Süreci

Konuşmasında üniversitelerin insanlığın gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Tunç, adaletin ve eğitimin kalkınmanın ön şartı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin demokrasi standardını yükseltmek için son yıllarda kanunların güncellendiğini belirten Tunç, 2009, 2015 ve 2018 yıllarında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgelerinin ardından dördüncüsünün hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

Ceza Adaleti Sisteminde Yapılacak Değişiklikler

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ceza adaleti sistemi için önemli düzenlemelerin geleceğini söyleyen Tunç, "Geciken adalet, adalet değildir. Yargılama süreçlerini hızlandıracak düzenlemeler ile vatandaşların adalet sistemine güveninin artırılmasını sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Darbeci Anayasa Eleştirisi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Tunç, kadınlara yönelik şiddetin de önemli bir gündem maddesi olduğunu belirterek, "Kadına şiddet bizim kırmızı çizgimizdir. Kanunlarımızda gerekli değişiklikleri yapıyoruz ve kadınlarımızı koruyacak önlemleri hayata geçireceğiz." dedi.

Defile ve Tören Katılımcıları

Ayrıca, etkinlikte Istanbul Aydın Üniversitesi'nin Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından "Değerlerimiz Önceliğimizdir" temalı geleneksel kıyafetlerin sergilendiği bir defile düzenlendi. Törene İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın da katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşma yaptı.

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