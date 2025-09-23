Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul ederek Gazze'deki durum ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:09
Görüşmede Gazze ve hukuk boyutu değerlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Bakanlıkta kabul etti.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlıkta bir araya geldiği Mustafa ile işgalci İsrail'in en temel insan haklarını hiçe sayarak, başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında yaptığı katliamı önlemek için yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Tunç görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"İnsanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağımızı bir kez daha vurguladık. Ülkemizde görev süresi dolan Büyükelçi Sayın Faed Mustafa'ya nazik ziyareti için teşekkür ediyor, bundan sonra üstleneceği görevlerinde başarılar diliyorum."

