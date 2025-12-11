Adana'da 179 Suçtan Aranan Firari Hükümlü AVM'de Yakalandı

Adana'da 179 suçtan dolayı 22 yıl 11 ay hapis ve 139 bin TL para cezası ile aranan firari hükümlü E.U. (43), bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık dahil suçlardan aranan E.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Kentteki KGYS kameralarını mercek altına alan polis, şüphelinin Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde olduğunu tespit etti. Adreste kıskıvrak yakalanan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

