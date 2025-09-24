Adana'da 2 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Adana Yüreğir'de 19 Mayıs Mahallesi'nde sokakta oynayan 2 yaşındaki Cumali Çağlar'a çarpan sürücü S.K. gözaltına alındı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:25
Adana'da 2 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Adana'da 2 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde, dün evinin önündeki sokakta oynayan Cumali Çağlar (2)'a çarpan otomobil hayatı kararttı. Olayda kullanılan aracın plakası 01 ADF 535 olarak belirtildi.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Soruşturma ve Tutuklama

Kazanın ardından sürücü S.K. (35), polis ekiplerince gözaltına alındı ve işlemleri için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Sağlık kontrolü için götürüldüğü Adana Adli Tıp Birimi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

