Adana'da 5 Ay Önce Yaralanan Sevinç Soydaş Tedavi Sırasında Hayatını Kaybetti

Adana Sarıçam'da 24 Mart'ta otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Sevinç Soydaş, yaklaşık 5 ay süren tedavi sonrası hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 02:19
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 02:19
Adana'da 5 Ay Önce Yaralanan Sevinç Soydaş Tedavi Sırasında Hayatını Kaybetti

Adana'da 5 ay önce yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Sarıçam, 24 Mart

Adana'da yaklaşık 5 ay önce bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevinç Soydaş, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Olay, Merkez Sarıçam ilçesinde 24 Mart'ta meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ali Yahya Ç.'nin (21) kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevinç Soydaş, uzun süredir sürdürdüğü tedaviye rağmen hayata tutunamadı.

Soydaş'ın cenazesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler olay anını belgeleyerek incelemeye konu oldu.

Kaza, Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde gerçekleşmiş; olay sonrası ağır yaralanan Soydaş hastaneye kaldırılmıştı.

