Adana'da Aile Cinayeti: Sanığa İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Haps

Adana'da Korkunç Aile Cinayeti

Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir baba olan Cem Suna, eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürmekle yargılandı.

Dava Süreci ve Cezayı Belirleyen Mahkeme

Cem Suna, 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, eşi Deniz Suna ve 16 yaşındaki oğlu Alperen Suna’yı öldürdüğü iddiasıyla yargılandı. Duruşmaya, Cem Suna'nın tutuklu haliyle katılmasının yanı sıra, Deniz Suna'nın annesi N.T. ve çeşitli tanıklar da yer aldı.

Cinayet Günü ve İddialar

Cumhuriyet Savcısı, Cem Suna'nın olay günü bilinmeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartıştığını ve bu sırada iki kurbanı bıçakladığını ifade etti. Ayrıca, olay tarihinde apartmanlarına yabancı bir kişinin girmediğini ve suç yerinde başka birine ait parmak ya da DNA izine rastlanmadığına dikkat çekti.

Sanık ve Yakınlarının Görüşleri

Sanık Cem Suna, mütalaayı reddetti ve "Benim dünyam başıma yıkıldı. Eşimi ve evladımı kaybettim. Bu cinayeti ben işlemedim. Olay hakkında yeterince derinlemesine inceleme yapılmadı," dedi. Ayrıca, eşinin kız kardeşinin de tanık olarak dinlenmesini istedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, Cem Suna'nın "eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca, sanığın tutukluluk hali devam edecek.

Olayın Ardından Tutuklama

Cem Suna, 19 Ağustos 2023'te eşi ve oğlunu öldürdükten sonra 4 Eylül 2023 tarihinde tutuklanmıştı. Davanın seyri takip edilirken, cinayetle ilgili süreç devam ediyor.