DOLAR
34,23 0,17%
EURO
37,38 0,2%
ALTIN
2.917,81 0,03%
BITCOIN
2.323.197,48 -2,9%

Adana'da Aile Cinayeti: Sanığa İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Haps

Adana'da eşi ve oğlunu bıçakla öldüren Cem Suna, iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:26
Adana'da Aile Cinayeti: Sanığa İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Haps

Adana'da Korkunç Aile Cinayeti

Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir baba olan Cem Suna, eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürmekle yargılandı.

Dava Süreci ve Cezayı Belirleyen Mahkeme

Cem Suna, 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, eşi Deniz Suna ve 16 yaşındaki oğlu Alperen Suna’yı öldürdüğü iddiasıyla yargılandı. Duruşmaya, Cem Suna'nın tutuklu haliyle katılmasının yanı sıra, Deniz Suna'nın annesi N.T. ve çeşitli tanıklar da yer aldı.

Cinayet Günü ve İddialar

Cumhuriyet Savcısı, Cem Suna'nın olay günü bilinmeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartıştığını ve bu sırada iki kurbanı bıçakladığını ifade etti. Ayrıca, olay tarihinde apartmanlarına yabancı bir kişinin girmediğini ve suç yerinde başka birine ait parmak ya da DNA izine rastlanmadığına dikkat çekti.

Sanık ve Yakınlarının Görüşleri

Sanık Cem Suna, mütalaayı reddetti ve "Benim dünyam başıma yıkıldı. Eşimi ve evladımı kaybettim. Bu cinayeti ben işlemedim. Olay hakkında yeterince derinlemesine inceleme yapılmadı," dedi. Ayrıca, eşinin kız kardeşinin de tanık olarak dinlenmesini istedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, Cem Suna'nın "eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca, sanığın tutukluluk hali devam edecek.

Olayın Ardından Tutuklama

Cem Suna, 19 Ağustos 2023'te eşi ve oğlunu öldürdükten sonra 4 Eylül 2023 tarihinde tutuklanmıştı. Davanın seyri takip edilirken, cinayetle ilgili süreç devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Akraba Kavgası: 8 Yaralı
2
AİHM, Almanya'nın Sınır Dışı Uygulamasını Cezalandırdı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi Ağırladı
4
Okul Müfredatında Yeni Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayınlandı
5
Türkiye'de Sinema Eserleri İçin Tarihi Telif Anlaşması
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı
7
İslam Barış ve İyilik Dinidir Konferansı'ndaki Mesajlar

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor