Adana'da Aile Katliamı: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Bir Aile Felaketi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 26 yaşındaki S. Aydın, evinde tabancayla ailesine ateş açtı. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

S. Aydın, annesi Minteha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'ye (80) uyudukları sırada ateş açtı. Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Minteha Aydın ve Ülfet Köse'nin yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ağır yaralı olan İlyas Aydın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını Kaybedenler

İlyas Aydın'ın hastanede de hayatını kaybetmesiyle birlikte, olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Olay yeri inceleme ekipleri, araştırmalarını tamamlayarak cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

Gözaltı ve İfade Süreci

Olayla ilgili gözaltına alınan S. Aydın, emniyetteki ifadesinde sabaha karşı silah sesi duyduğunu, oda kontrolünde ailesinin vurulduğunu gördüğünü öne sürdü. Soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen S. Aydın, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “O iftira ispatlanacak.” şeklinde konuşarak suçu kabul etmedi.

Mahkeme Kararı

Savcılık tarafından sorgulanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.