Adana'da akrabasını av tüfeğiyle vurdu; şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Adana'da, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir kafede dün akşam meydana gelen olayda, pastanede çalışan Ş.S. (48), akrabası A.K. (41)'yi bacağından av tüfeğiyle vurdu ve dakikalarca darbettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı A.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ş.S., olayda kullandığı tüfekle birlikte bir akaryakıt istasyonunda yakalandı ve emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde Ş.S., "Sürekli gelip benden harçlık istiyordu. Birkaç kez verdim ancak istemeye devam etti. Çok üsteleyince küfürleştik. Bir anlık öfkeyle vurdum" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Ş.S., gazetecilere "Nefsi müdafaa" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, aynı kafede geçtiğimiz aylarda da silahlı saldırı düzenlenmiş ve pimi çekilmemiş el bombası atıldığı bildirildi.

