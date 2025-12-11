DOLAR
42,61 -0,05%
EURO
49,99 -0,33%
ALTIN
5.784,47 0,18%
BITCOIN
3.846.558,18 2,29%

Adana'da barda silahlı saldırı: Solist Kenan Arslan hayatını kaybetti

Adana'da bir barda çıkan silahlı olayda barın solisti ve ortağı Kenan Arslan (42) yaşamını yitirdi; iki kişi gözaltında, asıl şüpheli aranıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:36
Adana'da barda silahlı saldırı: Solist Kenan Arslan hayatını kaybetti

Adana'da barda silahlı saldırı: Solist Kenan Arslan hayatını kaybetti

Olayın gelişimi

Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir barda gece saatlerinde çıkan olayda, barın solisti ve ortağı Kenan Arslan (42) silahla vurularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir müşteri barda taşkınlık çıkardı. Uyarıda bulunan bar ortağı ve solist Kenan Arslan, taşkınlığa devam eden şahsı mekândan çıkardı. Olay yerinden ayrılan kişi, bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte tekrar bara geldi.

Çatışma ve müdahale

Çıkan olayda Kenan Arslan ile A.D. silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kenan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise ayağına isabet eden kurşunla yaralandığı öğrenildi.

Soruşturma

Polis ekipleri olayla ilgili olarak H.Ç. ve B.D.'yi gözaltına aldı. Olayın asıl şüphelisinin ise halen arandığı bildirildi.

ADANA’DA BARIN SOLİSTİ VE ORTAĞI OLAN KİŞİ, TAŞKINLIK ÇIKARAN BİR MÜŞTERİ TARAFINDAN UĞRADIĞI...

ADANA’DA BARIN SOLİSTİ VE ORTAĞI OLAN KİŞİ, TAŞKINLIK ÇIKARAN BİR MÜŞTERİ TARAFINDAN UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

ADANA’DA BARIN SOLİSTİ VE ORTAĞI OLAN KİŞİ, TAŞKINLIK ÇIKARAN BİR MÜŞTERİ TARAFINDAN UĞRADIĞI...

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Harmancık'ta 4 bin 256 hektar yeniden ağaçlandırılıyor
2
Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
3
Talas'ta ROTATALAS ile Turist Sayısı 6 bin 12'yi Aştı
4
ABD Temsilciler Meclisi 901 milyar dolarlık NDAA’yı Onayladı — Sezar Yasası Kaldırılabilir
5
Canik'te kırsalda ulaşım büyüyor: 22.6 km yeni yol
6
Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu: 3 bin 750 Kart ve Binlerce Hane Ziyareti
7
Konya Beyşehir'de Park Halindeki Otomobilin Motoru Yandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?