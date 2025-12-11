Adana'da barda silahlı saldırı: Solist Kenan Arslan hayatını kaybetti

Olayın gelişimi

Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir barda gece saatlerinde çıkan olayda, barın solisti ve ortağı Kenan Arslan (42) silahla vurularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir müşteri barda taşkınlık çıkardı. Uyarıda bulunan bar ortağı ve solist Kenan Arslan, taşkınlığa devam eden şahsı mekândan çıkardı. Olay yerinden ayrılan kişi, bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte tekrar bara geldi.

Çatışma ve müdahale

Çıkan olayda Kenan Arslan ile A.D. silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kenan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise ayağına isabet eden kurşunla yaralandığı öğrenildi.

Soruşturma

Polis ekipleri olayla ilgili olarak H.Ç. ve B.D.'yi gözaltına aldı. Olayın asıl şüphelisinin ise halen arandığı bildirildi.

