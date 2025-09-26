Adana'da Bıçaklı Ölüm: Sanığa Müebbet Hapis İstemi

Adana'da 31 Mart'ta çıkan kavgada Engin Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mert T. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:24
Adana'da 31 Mart'ta meydana gelen kavgada, iddiaya göre Engin Yıldız'ı bıçaklayarak öldüren sanık Mert T. hakkında savcılık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açtı.

Olayın seyrine ilişkin detaylar

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 31 Mart'ta yaşanan olayda, Mert T. (18) ile Taner Y. (18) arasında, Mert T.'nin kız arkadaşına rahatsızlık verdiği iddiasıyla başlayan tartışma, Taner Y.'nin yakınlarının da müdahalesiyle kavgaya dönüştü. Bu kavgada Engin Yıldız (37) bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve dava süreci

Olayın ardından kaçan zanlı Mert T., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak 1 Nisan'da tutuklandı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

