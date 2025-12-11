Adana'da Demir Korkuluk Bacağına Saplanan Çocuk Kurtarıldı

Olayın Detayları

Adana'da kapının üzerinden geçmek isterken bacağına demir korkuluk saplanan ismi öğrenilemeyen çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre çocuk, bahçenin demir kapısının üzerinden geçmek istedi. Bu sırada çocuğun bacağı demir korkuluğa saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, korkuluk demirini keserek müdahale etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun bacağındaki demir parçası çıkarıldı.

