Alanya’da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 350 Gram Esrar ve 53 Lyrica Ele Geçirildi

Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Otelde yapılan aramada 350 gram esrar ve 53 adet lyrica bulundu

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Alanya ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir şüphelinin ikamet ettiği otelde arama yapıldı.

Arama sonucu, 350 gram kubar esrar ve 53 adet lyrica sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandığı bildirildi.

