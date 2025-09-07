Adana'da dron destekli trafik denetimi — 478 araç durduruldu

Adana'da dron destekli trafik denetimi
Polis ekipleri kent genelinde belirlenen noktalarda uygulama yaptı
Adana'da polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda uygulama yaptı.
Uygulamada 478 araç durdurularak sürücülerin belgeleri incelendi ve alkol testi uygulandı.
Denetimler sonucu 14 araç trafikten men edildi.
Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden dolayı 38 aracın sürücüsüne toplam 255 bin 100 lira para cezası uyguladı.
