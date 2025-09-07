DOLAR
Adana'da dron destekli trafik denetimi — 478 araç durduruldu

Adana'da polis ekipleri dron destekli trafik uygulamasında 478 aracı durdurdu, 14 araç trafikten men edildi ve 38 sürücüye toplam 255 bin 100 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 01:55
Adana'da polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda uygulama yaptı.

Uygulamada 478 araç durdurularak sürücülerin belgeleri incelendi ve alkol testi uygulandı.

Denetimler sonucu 14 araç trafikten men edildi.

Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden dolayı 38 aracın sürücüsüne toplam 255 bin 100 lira para cezası uyguladı.

